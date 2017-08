Brigitte Macron flet për herë të parë për diferencën e madhe të moshës me të shoqin

Bashkëshortja e Presidentit të Francës flet për herë të parë rreth detyrimeve të saj përkrah Emmanuel Macron dhe diferencës së moshës prej 25 vjetësh me të shoqin.

Brigitte Macron ka dhënë një intervistë për revistën Elle, në Francë e cila do të publikohet në muajin shtator.

Gjatë intervistës 64-vjeçarja shfaqet e veshur me një xhaketë Dior dhe xhinse Saint Laurent, shumë chic dhe shumë franceze, e thjeshtë dhe bukur, shkruan dritare.net.

Me siguri kjo do të jetë intervista më e lexuar e muajit shtator pasi Brigitte flet për herë të parë për martesën me bashkëshortin 39 vjeçar, Presidentin Emmanuel Macron dhe rolin e saj si Zonjë e Parë, për të cilin ka rezerva.

“Nuk më pëlqen termi ‘Zonjë e Parë’. Kjo është një shprehje e amerikanëve. Unë nuk jam “Zonjë e Parë”. Nuk jam e “para” dhe as e fundit, madje nuk jam as zonjë. Unë jam Brigitte Macron dhe do luaj rolin tim si çdo bashkëshorte e Presidentëve të kaluar të Francës.” informon dritare.net

Sa i përket diferencës së moshës me bashkëshortin e saj, Brigitte thotë:

“Faji i vetëm i Emmanuelit është që është më i vogël se unë. Kur lexoj komentet e ndryshme që bëhen rreth nesh, më duket sikur jam duke lexuar për historinë e dikujt tjetër. Historia jonë është kaq e thjeshtë! Nëse nuk do të kisha zgjedhur këtë martesë, do kisha humbur shumë në jetë. Me Emmanuelin, kam shijuar gjithë gjërat e jashtëzakonshme që më kanë ndodhur dhe gjithnjë kam menduar, cila do të jetë aventura e radhës?! Prej 20 vitesh është e njëjta gjë!”

Brigitte dhe Emmanuel janë njohur kur ajo ishte mësuesja e tij dhe u martuan në vitin 2007, pavarësisht kundërshtimit të familjes së tij./dritare.net