A po na mbaron hapësira në tokë?

Në një botë gjithnjë e më shumë të mbushur me njerëz, a do jemi ende në gjendje të gjejmë prehje larg njëri-tjetrit?

Nga Rachel Nuwer, “BBC”

Ndonjëherë është e vështirë të kuptohet, se bota në fakt mund të bëhet edhe më shumë e populluar me njerëz, sesa është sot – veçanërisht kur endesh përmes një tregu të mbushur plot me njerëz në Nju Delhi të Indisë, duke shëtitur nëpër ndonjë rrugë të Tokios, apo duke ndarë frymëmarrjen me një të huaj të djersitur, në një stacioni treni në Londër. Megjithatë klaustrofobia jonë – së bashkur me shifrat janë të destinuara vetëm për t’u rritur. Ndërsa është e pamundur të parashikohen me saktësi…