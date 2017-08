9 karakteristika të grave tejet të pëlqyeshme

1. Ato nuk ndjekin pas njerëzit e tjerë

Gratë shumë të dëshirueshme më tepër ndjekin vetveten, sepse e dinë që të shkuarit pas njerëzve është vetëm një humbje kohe. Ato gjithashtu e dinë se është ide shumë më e mirë, që të bëhen versione më të mira të vet. Bota me siguri do ta vërë re, kur ato të bëjnë përpara në jetën e tyre. Ato nuk kanë kohë që të ndjekin të tjerë, sepse janë shumë të zëna me krijimin e një jete më të mirë për veten. Kjo është ajo që e bën një grua më të dëshirueshme – sjellja e shkujdesur, por plot vetëbesim. Ato ndihen të përmbushura në veten e tyre.

2. Ato kanë kontrollin e emocioneve të veta

Ju nuk do të gjeni gra të pëlqyeshme, që “vajtojnë” për çdo marrëdhënie të keqe ose dështim në jetën e tyre. Në vend të kësaj, ato gjithmonë janë në kontroll të emocioneve të tyre. Nuk e harxhojnë kohën dhe energjitë me fshehjen e emocioneve të padobishme, që nuk do t’u sjellin aspak përparim. Thënë thjesht, gratë e dëshirueshme do të preferonin shumë më tepër të ishin një sup ku të mbështetësh kokën, se sa një foshnje që qan gjithë kohës.

3. Ato shmangin thashethemet

Gratë e dëshirueshme preferojnë më mirë ta kalojnë kohën në mënyrë produktive, sesa të kënaqen me thashetheme të vogla. Thashethemet dhe bisedat e tepërta krijojnë dramë. Gratë e dëshirueshme e dinë mirë këtë. Thashethemi i vogël, biseda e padobishme dhe drama janë për vajzat e shkollës…

4. Ato nuk kërkojnë vëmendje

Nuk do të shihni gra të dëshirueshme duke postuar selfie vazhdimisht, ose duke ndryshuar statuset e marrëdhënieve të tyre në mediat sociale. Ato nuk pëlqejnë t’i ngarkojnë njerëzit me çikërrima të tilla. Do u pëlqente më tepër që të bisedonin për arritjet e tyre reale dhe kuptimplota. Ato preferojnë që t’ua tërheqin vëmendjen njerëz që mendojnë njësoj si ato, dhe të mos merren me përditësime të vazhdueshme të ngjarjeve në jetën e tyre. Ato e fitojnë respektin, në vend që ta kërkojnë. Ato besojnë se është mirë të ketë një mister për jetën e tyre, një mister që vetëm njerëzit e përzgjedhur prej tyre mund ta zbulojnë.

5. Ato nuk humbasin në marrëdhëniet e tyre

Nuk është se rrijnë të tërhequra. Gratë e dëshirueshme nuk humbasin veten e tyre, për të krijuar lumturi për dikë tjetër. Ato kanë një jetë të tyren, që shkon përtej marrëdhënieve. Ato nuk i harrojnë qëllimet e tyre dhe ëndrrat për dashurinë. Nuk e humbin identitetin e tyre. Gratë e dëshirueshme marrin vendime të mençura, për sa kohë që janë të gatshme t’u kushtohen marrëdhënieve dhe qëllimeve të tyre. Ato përcaktojnë përparësitë e tyre. Marrëdhëniet që krijojnë u shtohen jetës së tyre, por nuk bëhen vetë jeta e tyre.

6. Ato kanë hobe dhe pasione

Gratë e dëshirueshme bëjnë përpjekje të mëdha për t’u përmirësuar në në hobet dhe pasionet e tyre. Ato zbulojnë se çfarë duan dhe e bëjnë me finesë. Gratë e dëshirueshme nuk e humbin jetën me varësi të pamendta, si për shembull të shohin telefonat celularë gjatë gjithë ditës. Ato e përdorin kohën e tyre me hobi si dhe për t’u vetëpërmirësuar.Disa nga gratë më të dëshirueshme janë ato që kujdesen thellë për hobet që kanë. Kjo i bën persona shumë interesantë.

7. Ato janë shumë inteligjente

Inteligjenca nuk i referohet gjithmonë IQ-së. Gratë e dëshirueshme janë shumë inteligjente sa i përket kuptimit të tyre të botës dhe njerëzve. Ato kanë një lloj mençurie, që buron nga përvoja, nga një bollëk gabimesh dhe një jete plot mësime. Ato kanë njohuri të mira për jetën dhe veten e tyre – diçka që me të vërtetë i bën më të dëshirueshme.

8. Ato janë gjithmonë të këndshme

Gratë e dëshirueshme e dijnë që me hijeshinë dhe elegancën nuk bëhet kompromis. Nuk ka të bëjë me pamjen e tyre, por me atmosferën që i rrethon. Ajo që i bën ato shumë të dëshirueshme, është se nuk shqetësohen për mangësitë e tyre fizike. Ato rregullojnë atë që munden dhe mbahen me hijeshi, që vetëm një zonjë mund ta ketë. Ato vishen mirë dhe dinë të rrezatojnë besim. Ajo që e bën këtë edhe më të lehtë është se gratë e dëshirueshme, e dinë se hijeshia nuk vjen me veshje të shtrenjta të modës. Ajo vjen me vetëbesim.

9. Ato janë komunikuese të shkëlqyera

Gratë e dëshirueshme kanë kthjelltësi mendimi dhe kjo duket në fjalët që zgjedhin, pavarësisht se në cilën gjuhë fliten ato fjalë. Besimi që ato rrezatojnë fiton kollaj zemra. Ato janë logjike, me përzierjen e duhur të racionalitetit dhe emocionit. Gratë e dëshirueshme nuk e teprojnë. Të lënë të flasësh, të bëjnë të ndihesh i dëshiruar, të dëgjojnë me dhembshuri, dhe shfaqin sinqeritet. Ato e dinë sa mirë është të jesh një komunikuese e mirë, dhe dinë edhe se çfarë duhet për të qenë e tillë.

Këto janë disa prej karakteristikave tënjë gruaje shumë të dëshirueshme. Sigurisht, ka edhe shumë të tjera që mund të konsiderohen të tilla. Megjithatë, këto janë të pagabueshme dhe i gjen përgjithësisht te gratë me të vërtetë të pëlqyeshme. / Bota.al