17 gusht 1943, dita e Robert De Niros. Jeta e një artisti të madh

Robert De Niro ka lindur 74 vjet më parë në Greenwich Village në New York. Prindërit e tij u divorcuan kur ai ishte dy vjeç, kështu që u rrit me nënën e tij në lagjen e Little Italy. Pas diplomimit erdhi debutimi i tij në filmin e shkurtër “Përballja” në vitin 1965. Në vitet e ardhshme luajti në disa filma, duke përfshirë “Përshëndetje Amerikë!” dhe “Përshëndetje, mami!” të Brian De Palma. Në ’73 ai filloi të bashkëpunojë me Martin Scorsesen në “Rrugë të Këqia”, ku fitoi Oskarin e tij të parë në ’74, si aktor joprotagonist, për performancën e tij në “Kumbari – Pjesa II”. Filmi i radhës i De Niros, sërish me Scorcesen, “Taksisti” i dha atij famë ndërkombëtare dhe mbetet një nga shfaqjet e tij më të mira dhe më të popullarizuara. Gjithashtu në vitet ’70 punoi me Bernardo Bertoluccin për “Nëntëqind”, me Elia Kazan në “Manjati i fundit”, me Michael Cimino në “Gjuetari” i vitit 1978, ku sërish u nominua për çmimin Oskar si aktori më i mirë. 1980 ishte viti i një tjetër interpretimi të tij mjeshtëror, që këtë herë i dha çmimin e Akademisë për aktorin më të mirë: “Demi i tërbuar” për jetën e boksierit italo-amerikan Jake La Motta, me regji të Martin Scorseses.

Në vitin 1984 ai luajti në “Njëherë e një kohë në Amerikë” nga Sergio Leone, në vitin ’85 në “Brazil” nga Terry Gilliam, ’87 është protagonist i “Misioni” së bashku me Jeremy Irons. Në vitin 1987 ai luan Al Caponen në një film super të ndjekur, “Të paprekshmit” përballë Sean Connery, Kevin Costner dhe Andy Garcia. Edhe në vitet ’90 ka interpretime fantastike me “Goodfellas”, i Scorseses, në “Zgjimet” me Robin Uilliams në “Cape Fear” sërish nga Martin Scorsese. Në vitin 1993 ai bëri debutimin e tij regjisorial me filmin “Bronx”. Bashkëpunon përsëri me Scorsesen për “Kazino” në vitin ’95, sërish në “Heat” nga Michael Mann, ku ndan skenën me Al Pacinon. Në vitin ’97 punon me Quentin Tarantinon në filmin “Jackie Brown”.

Në mijëvjeçarin e ri i është përkushtuar më shumë filmave të lehta dhe komedive, duke përfshirë për shembull trilogjinë me Ben Stiller në filmin “Takim me prindërit” dhe “Një bos i stresuar”, apo “Terapi dhe plumba” të vitit ’99, me Billy Cristal. Në vitin 2012 përsëri ai merr një nominim Oskar për rolin e saj në “Ana pozitive” së bashku me Jennifer Lawrence dhe Bradley Cooper. Robert De Niro ishte i martuar që nga viti ’76 deri në ’88 me aktoren Diahnne Abbott; në vitin 1997 ai u martua me Grace Hightower. Ai ka patur gjashtë fëmijë dhe është gjyshi i katër nipërve. /Bota.al