Sfidat që na presin deri në 2050: Plakja e popullsisë

Nuk do të luftojmë vetëm me faktin që popullsia e botës po shpërthen – njerëzit gjithashtu po jetojnë më gjatë. Gjë që është shumë e mirë – por të gjithë ata qytetarë të plakur në moshë do të kërkojnë kujdes. Në fakt, numri i njëqindvjeçarëve do të rritet më shumë se 50 herë – nga 500 mijë që janë sot, në mbi 26 milionë në vitin 2100. Nga Mbretëria e Bashkuar, në Japoni e Kinë, shoqëritë me një numër të madh njerëzsish mbi 65 vjeç do të bëhen më të zakonshme. Në dekadat e ardhshme, teksa kjo rritje nis të ndodhë, do të na duhet një kujdes më i mirë për të moshuarit (Japonia madje ka hedhur sytë nga robotët) dhe ndoshta politika që lejojnë futjen e më shumë imigrantëve, në përpjekje për të kompensuar plakjen e forcës punëtore dhe në disa raste, rënien e lindjeve. /bota.al