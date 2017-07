Rreziku i përditësimit të ri të WhatsApp

Vetëm pak ditë më parë WhatsApp bëri një përditësim të fundit të aplikacionit, ku tashmë mund të shpërndaje gjithçka, dhe çdo lloj dokumenti.

Por përveç lehtësive të mundshme, ky përditësim ka dhe një rrezik në vetvete. Nëse jeni përdorues iPhone mund të përdorni këtë sherbim mesazhesh për të shpërndarë çdo lloj dokumenti, mjafton të jetë deri në 100 MB. Më herët mund të shpërndaje vetëm dokumente PDF.

Kjo do tju ekspozojë ndaj rreziqeve të sigurisë, pasi krimi kibernetik mund ta marrë si avantazh këtë përditësim duke përhapur dosje virusi nëpërmjet dokumenteve që shpërndan.

Në një kohë që WhatsApp i jep mundësitë kujtdo, jo vetëm kontakteve të tua, për të të shkruar, të jesh objektiv në këtë mënyrë nuk është e vështirë.

Por nëse merrni një mesazh të dyshimtë nga një dërgues që nuk e njihni, mund ta bllokoni atë, kështu që as nuk do tju shkruajë e as do ju telefonojë më në WhatsApp.

Thjesht hapni dritaren e bisedës, dhe klikoni mundësinë “Block”, ose mund ta raportoni si Spam përdoruesin. Por nëse e klikoni linkun e virusit, dhe shkarkoni ndonjë dosje të infektuar, ju duhet urgjent një antivirus software për telefonin tuaj.