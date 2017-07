Pse biseda e Trump me Putin nuk është një bisedë e thjesht

Të gjitha shqetësimet lidhur me takimin e dytë të Presidentit Trump me Presidentin rus Vladimir Putin në Samitin e Grupit të 20-ëve janë, në një mënyrë, të mbinxehura. Qëndrimi për angazhimin me Rusinë dhe udhëheqësin e saj, duke përfshirë edhe një tërheqje spontane në një darkë të mbyllur për udhëheqësit botërorë, nuk është në vetvete një gabim: Në rastin më të mirë, kjo mund të ndihmojë në zbutjen e mosbesimit dhe të shmangë gabimet në një kohë të tensionit të lartë. Ndonëse është e mundur të kundërshtosh stilin impulsiv të z. Trump dhe tendencën për të anashkaluar kanalet e vendosura, problemi nuk është aq shumë sa ai i kërkoi z. Putin një bisedë informale. Përkundrazi, janë pyetjet thellësisht shqetësuese dhe të pazgjidhura në lidhje me marrëdhënien e tij me Rusinë, që do të thotë se çdo kontakt i tillë ngre shqetësime serioze dhe të kuptueshme.

“Angazhimi” nuk është një fjalë e ndyrë. Edhe në ditët më të këqija të Luftës së Ftohtë, nën hijen e krizës raketore të Kubës dhe të luftës së mundshme në 1983, Shtetet e Bashkuara mbetën në një komunikim të ngushtë me Bashkimin Sovjetik. Një kanal i pasmë shpesh rezultoi jetik. Gjatë ditëve të tensionuara të vjeshtës së vitit 1983, specialisti i Këshillit të Sigurisë Kombëtare për çështjet e Bashkimit Sovjetik, Jack F. Matlock Jr, u takua qetësisht në një kafene përballë ndërtesës së vjetër të ekzekutivit, me një gazetar sovjetik që kishte njohur, i cili zbuloi situatën e tmerrshme në Moskë, duke përfshirë thellimin e pasigurisë së liderëve sovjetikë rreth luftës së mundshme me Shtetet e Bashkuara. Ky ishte informacion i rëndësishëm.

Biseda nuk është e keqe; Ajo që është e rëndësishme është natyra e bisedës. Për të kalibruar mesazhe me kujdes tek udhëheqësit botërorë, presidentët zakonisht mbështeten në një makinë të përpunuar burokratike, duke përfshirë procesin ndërinstitucional dhe stafin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Biseda në darkën e z. Trump tregoi edhe një herë përkushtimin e tij për të vepruar vetëm, dhe ai padyshim krijoi dhimbje koke. Me asnjë për të mbajtur shënime ose interpretues të SHBA-së, struktura e sigurisë kombëtare të SHBA-ve u la pa një regjistër të shkëmbimit, përveç kujtesës së z. Trump. Z. Putin do të ketë një regjistrim më të mirë.

Por problemi më i thellë është epidemia e mosbesimit që zoti Trump ka krijuar në lidhje me lidhjet e tij me Rusinë, gjë krijon sensacionalitet për kontaktet, që mund të jenë ndryshe siç duken. Dyshimet filluan gjatë fushatës me dështimin e tij për të publikuar deklaratat e tij tatimore, të cilat mund të tregonin origjinën e të ardhurave të tij dhe u keqësuan kur Rusia harkoi Komitetin Kombëtar Demokratik dhe llogarinë e emailit të kryetarit të fushatës së Hillary Clinton. Z. Trump refuzoi të pranonte paralajmërimet e bashkësisë amerikane të inteligjencës për ndërhyrjen ruse gjatë zgjedhjeve, dhe familja e tij dhe bashkëpunëtorët e tij të fushatës kanë qenë në mënyrë të përsëritur neglizhentë apo të pavërtetë rreth kontakteve të tyre me zyrtarët rusë – së fundmi, një takim me një avokate ruse që ofroi informacione të sikletshme për zonjën Clinton. Në takimin e tij të parë si president me ministrin e jashtëm të Rusisë, zoti Trump nxori informacione të klasifikuara. Është e arsyeshme të shqetësohemi për atë që ai mund t’i ketë thënë z. Putin.

Trump shpesh quan hetimet për lidhjen e Rusisë si një “gjueti shtrigash”. Por fakti është se ai krijoi vorbullën e dyshimit. Vetëm ai mund ta pastrojë atë – dhe derisa ai të bëjë, do të ketë arsye për shqetësim për çdo kontakt që ai ka me z. Putin./The Washington Post – Lexo.al/