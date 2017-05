Pushteti absolut është i rrezikshëm, në duart e kujtdo

Si perceptohet Kryeministrja e Britanisë, Theresa May, në prag të zgjedhjeve?

Mail on Sunday shkruan: Kjo është kohë kur Britania ka nevojë për një Kryeministër të fortë, të kthjellët dhe të vendosur. Znj. may paraqitet si një politikane karriere, e cila në dekadën e shtatë ka gjetur një marsh shtesë.

Nigel Nelson, në Sunday People shkruan: Një shtet njëpartiak do të bëhet, Britania nëse Theresa May merr një shumicë prej 200 vendesh. Unë nuk jam duke thënë që ajo do të ndërrojë ngjyrën e flokëve bashkë me modelin dhe do të kërkojë që ta thërrasin E Dashur e Respektuar Udhëheqëse e Lartë, por pushteti absolut në duart e cilitdo, edhe të znj. May, është një armë e rrezikshme./bota.al