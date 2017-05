Marine Le Pen mund të fitojë

Ross Douthat në The Neë York Times shkruan: Disa pozicione kontroverse të Marine Le Pen janë të drejtpërdrejta e të sakta. Dhe ndërsa shumë nga recetat e saj ekonomike janë gjysmë të pjekura, kritika e saj e madhe ndaj euros është e saktë: vendi i saj dhe kontinenti i saj do të ishin më mirë pa të.

Ilan Evyatar në The Jerusalem Post shkruan: Fitorja e Le Pen do të minonte stabilitetin e projektit evropian, mbase edhe do t’i jepte fund atij, si dhe do të forconte forcat e ekstremizmit në të gjithë kontinentin, si dhe diktatorët në skajet e tij. /bota.al