ANALIZA e NYT: Rrjeti Trump-Rusi

Drejtori i ngarkuar i F.B.I.-së, Andrew McCabe, i tha Kongresit të enjten se shkarkimi nga Presidenti Trump i James Comey nuk e ka penguar hetimin e agjencisë për bashkëpunimin e mundshëm midis Rusisë dhe fushatës së Trump. Ky është lajm i mirë. Pavarësisht nga pohimi i zotit Trump se ideja e fshehtësisë është “një mashtrim total”, dhe pavarësisht shumë të panjohurave, lidhjet vazhdojnë të grumbullohen. Si më poshtë një lidhje e pjesshme e lidhjeve për të cilat ne dimë diçka.

BIZNESI FAMILJAR I TRUMP Mund të mos ketë kulla Trump në Moskë apo Shën Petersburg, por nuk është për shkak të mungesës së përpjekjeve. Zoti Trump dhe familja e tij kanë kërkuar të bëjnë biznes në Rusi që nga viti 1980. Ata gjithashtu kanë zhvilluar marrëdhënie të gjera tregtare dhe personale me biznesmenë rusë të lidhur politikisht. Në vitin 2008, Donald Trump Jr tha në një konferencë të pasurive të paluajtshme, “Rusët përbëjnë një seksion mjaft të shpërpjestuar të shumë pasurive tona; Përkatësisht në Dubai, dhe sigurisht me projektin tonë në SoHo dhe kudo në Nju Jork,” sipas eTurboNews, një agjenci lajmesh mbi industrinë e udhëtimeve. Autori James Dodson tha se një djalë tjetër, Eric Trump, i tha atij në vitin 2013 se rusët kanë mbështetur financiarisht fushat e golfit të Trump: “Epo, nuk mbështetemi në bankat amerikane. Ne kemi të gjitha fondet për të cilat kemi nevojë nga Rusia.” Eric Trump e mohon tashmë që e ka thënë këtë.

Përveç kësaj, Donald Trump punoi me familjen Agalarov, një grup i shquar i biznesit rus, për të pritur konkursin e vitit 2013 të Miss Univers në Moskë. Z. Trump u takua me më shumë se një duzinë të oligarkëve më të shquar të vendit, ndërkohë që ai ishte atje, njoftoi Bloomberg News. Jared Kushner, i cili është i martuar me Ivanka Trump dhe është një këshilltar i lartë i presidentit, gjithashtu është i lidhur historikisht me Rusinë. Gjatë periudhës tranzitore, z. Kushner u takua me ambasadorin rus, Sergej Kislyak, si dhe me ekzekutivin e lartë të një banke qeveritare ruse.

Bota do të dinte shumë më tepër për partneritetet e jashtme të zotit Trump nëse ai kishte lëshuar deklaratat e tij tatimore, siç ka bërë çdo president për 40 vitet e fundit.

