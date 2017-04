Teknologjia kundër përzgjedhjes natyrore të evolucionit

Ne njerëzit, me trurin tonë të madh, kemi bërë çdo gjë të mundshme për të neutralizuar fuqinë e përzgjedhjes natyrore. Me mjetet, mjekësinë dhe risitë e tjera kulturore i kemi dhënë dritë jeshile një gare potencialisht vdekjeprurëse, që mund ta humbasim kundër baktereve super të zhvilluara. Duke pasur parasysh shpejtësinë me të cilën infeksioni mund të përhapet në botë, “ne jemi në një epokë të re të epidemive”, thotë Kevin Olival, ekspert i ekologjisë së sëmundjeve. Shkatërrimi i habitateve natyrore dhe ndryshimet klimatike gjithashtu ekspozojnë një numër gjithnjë e më të madh njerëzish, ndaj patogjenëve me të cilët ne nuk kemi patur kontakte më parë. /bota.al