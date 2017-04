Origjina e hardhisë, që na jep mrekullinë e verës

Hardhia mund të ketë lindur në ultësirën e Kaukazit, në Gjeorgji, një rajon që krenohet me më shumë se 500 varietete vendase. Prej mijëvjeçarësh, gjeorgjianët prodhojnë verën në kavanoza balte të veshura me dyll blete që quhen qvevri, ndërtuar nga mjeshtrit si Zaliko Bodjadze (foto). Verëbërësit i groposin kavanozët deri tek gryka dhe i përdorin për shumë vite me radhë. Disa verëra tradicionale të bardha – si ajo që Sulkhan Gulashvili (foto 2) është duke hedhur në gotë, me një enë në të cilën janë gdhendur emrat e të parëve të tij – fermentohen si të kuqet, duke lënë një pjesë të lëkurave, farave dhe gjetheve. Në këtë mënyrë, vera ka një shije të fortë me një tipar karakteristik agrumesh. /bota.al