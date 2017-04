Njerëzit më inteligjentë kanë më pak miq?

Po. Shpesh ata që kanë një IQ mbi mesataren janë më të kënaqur, nëse kanë pak marrëdhënie miqësie dhe takime jo shumë të shpeshta. Në këtë përfundim ka arritur një kërkim i London School of Economics dhe Universitetin i Menaxhimit në Singapor, me më shumë se 15 mijë të rinj të moshës 18 deri në 28 vjeç, të cilët plotësuan një pyetësor dhe më pas iu mat koeficienti i inteligjencës. Për studiuesit, kjo ndodh për shkak të faktit se më inteligjentët mund të jenë më autonomë në zgjidhjen e problemeve të tyre praktike dhe, prandaj, kanë ndjenjën e të mos pasurit nevojë që të mbështeten tek të tjerët, për t’ia hedhur. Por është gjithashtu e mundur, që ata janë më të fokusuar në qëllimet e tyre, dhe për këtë arsye kanë më pak kohë për marrëdhëniet shoqërore. Së fundi, është e mundshme që të gjejnë më pak stimuluese apo edhe irrituese, marrëdhënien me të tjerët, edhe sepse ndoshta nuk ndihen që të tjerët i kuptojnë./ bota.al