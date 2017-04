Fëmijët ulen në gardh dhe shikojnë provat për zbarkimin në D-Day në Slapton, Devon, ndërsa një ushtar qëndron roje. Afër 160,000 trupa morën pjesë në sulmin me amfibë një muajin më vonë, i cili do të ishte më i madhi në histori. Ai filloi pushtimin e Normandisë nga Aleatët dhe çoi në çlirimin e Evropës veriore nga kontrolli nazist. Data fillimisht ishte caktuar për në 5 qershor, por ishte shtyrë me një ditë për shkak të motit të keq. /bota.al