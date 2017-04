Alkooli afron me miqtë dhe botën spirituale

Alkooli na liron nga “frenimet” dhe mund të na bëjë të ndjehemi më afër me miqtë dhe botën spirituale. Incasit pinin chicha gjatë festimeve që zgjatsnin për ditë me radhë dhe ua ofronin atë perëndive në altarët gjigandë. Në një Chicheria në Cusco, Peru, njerëzit sot pijnë duke luajtur me letra; në një cep të barit ka një altar të vogël me një gotë që i është ofruar ikonës së Krishtit të Zi, që në Peru adhurohet shumë. Gjatë shekujve kultura peruane është shtresëzuar dhe Krishtërimi ka zëvendësuar adhurimin e Diellit dhe Hënës, si feja dominante, por shija stërgjyshore për alkool nuk ka humbur. /bota.al