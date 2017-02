Të gjithë i mbajmë në shtëpi, na mbysin në gjumë: Përse keni dhembje koke dhe pagjumësi!

Në kohën e sotme është e vështirë të mendohet pa aparatet Wi-Fi.

Agjencia shëndetësore britanike ka bërë një studim në të cilin është treguar që shumë keq ndikojnë në zhvillimin e bimëve, por edhe të njerëzve, transmeton Telegrafi.

Për shkak të lidhjeve në internet, aparatet tona pa tela – telefonat, tabletët dhe laptopët përdorin orientuesit, ndërkaq ndërprerësi i tyre emeton valë elektromagnetike apo sinjale WLAN, të cilat mund të jenë të rrezikshme për shëndetin e njerëzve.

Agjencia shëndetësore britanike ka bërë studimin në të cilin është treguar që orientuesit ndikojnë keq në zhvillimin e bimëve, por edhe në shëndetin e njerëzve.

wi-fried

Pasojat e ekspozimit të tepruar ndaj Wi-Fi-së:

– dhembje e fuqishme e përhershme e kokës

– lodhje kronike

– pagjumësia

– dhembje e veshëve

– shpërqendrimi

Gjëja kryesore të cilën mund ta bëni është që në ndonjë mënyrë të mbroheni nga ndikimi destruktiv i teknologjisë.

Për fillim, përpiquni që të mos flini në lokalet ku gjenden shumë aparate.

Sajti Naturalandhealthyworld.com ka zbuluar këshillat me të cilat me siguri dhe pjesërisht do të ulni dëmin e riorientuesve: shkyçni Wi-Fi-në kur nuk e përdorni.

Para se të shkoni të flini shkyçni programet Wi-Fi, mos e vendosni ruterin në kuzhinë apo në dhomë të gjumit, në vend të telefonave pa tel, përdorni ata me tel. /Telegrafi/