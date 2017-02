“Mendoj se kam zbuluar sekretin e jetës”. Kanë thënë…

Makijazhi të bën të bukur vetëm së jashtmi, por nuk të ndihmon nëse je e shëmtuar së brendshmi. Gjithmonë nëse nuke ha makijazhin.

AUDREY HEPBURN

Mendoj se kam zbuluar sekretin e jetës – thjeshtë duhet të mbahesh fort, deri sa të mësohesh.

CHARLES M. SCHULZ, krijues i PEANUTS

Thonë se martesat bëhen në qiej. Por, atje bëhen edhe vetëtimat dhe bubullimat.

CLINT EASTWOOD, aktor, regjisor

Njerëzit që mendojnë që dinë gjithcka, janë një bezdi e madhe për ne të tjerët që vërtetë dijmë.

ISAAC ASIMOV, shkrimtar fantastiko-shkencor

Nëse gjithcka do të ishte e përsosur, nuk do të mësoje asnjëherë dhe nuk do të rriteshe asnjëherë.

BEYONCÉ, kantautore

Kam vënë re që, edhe njerëzit që pretendojnë se gjithcka është e shkruajtur dhe se nuk mund të bëjmë asgjë për ta ndryshuar, shohin majtas-djathtas para se të kalojnë rrugën.

STEPHEN HAWKING, fizikan

A e hapni ju zemrën për kujtimet që përcjellin gjyshërit tuaj? Gjyshërit janë si urtësia e familjes, ata janë urtësia e një populli.

PAPA FRANCESKU, 26 tetor 2013, mesha në Sheshin e Shën Pjetrit

bota.al