Ky mësues postoi në internet, detyrat dhe këshillat që i dha nxënësit për pushimet verore. Dhe u bë i famshëm

Përpiqu të përdorësh fjalët e reja që mësuam në klasë këtë vit. Sa më shumë gjëra që të mundesh të thuash, aq më shumë mendime do të kesh. Sa më shumë të mendosh, aq më i lirë do të jesh.

Nëse takon dikë që të pëlqen vërtetë, thuaja, dhe bëjë në mënyrën më elokuente e të sinqertë që të mundesh. Mos u shqetëso nëse nuk të kuptojnë. Nëse asgjë nuk ndodh, atëherë nuk është e thënë. Nëse gjërat shkojnë mirë, atëherë do të kaloni pushimet bashkë dhe do të jetë e mrekullueshme.

Rilexo shënimet nga leksionet tona. Krahaso gjithë gjërat që kemi lexuar me gjithë gjërat që po të ndodhin në jetë.

Shih filma të mirë, me skenarë zemërthyes. Nëse është e mundur, shihi në anglisht. Kështu do të përmirësosh gjuhën dhe zhvillosh aftësinë të ëndërrosh dhe ndiesh. Mos lejo që filmi të përfundojë me titrat e fundit – rikrijoje temën e tij në jetën tënde, në mënyrë të përsëritur, bëje pjesë të eksperiencës tënde të pushimeve.