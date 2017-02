Francesco Gabbani fiton Festivalin e Sanremos. Shqiptari Ermal Meta në vend të tretë

Francesco Gabbani fitoi Festivalin e Sanremos 2017 me këngën Occidentali’s Karma. Këngëtari toskan vitin e kaluar ishte vendosur midis të rinjve, me këngën me Amen. Fiorella Mannoia në vendin e dytë, me këngën “Che sia Benedetta”. Ajo ka fituar edhe Çmimin e “Lucio Dalla” të dhënë nga gazetarët. Shqiptari Ermal Meta ka fituar vendin e tretë, me këngën “Vietato Morire”. Këngëtari me origjinë shqiptare, i cili vitin e kaluar ishte në garë mes të rinjve, gjithashtu fitoi Çmimin “Mia Martini” të kritikës. /bota.al