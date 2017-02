Francë: Marine Le Pen sfidon gjykatësit

Sfidë e Marine Le Pen ndaj gjykatësve, të cilët i ka akuzuar dy ditë më parë, për “komplot” kundër saj.

E thirrur për t’u marrë në pyetje në kuadër të hetimit në lidhje me pozicionet fiktive të asistentëve të saj parlamentarë në Strasburg, Presidentja e Frontit Kombëtar, kandidate presidenciale, u përgjigj me një letër refuzimi. Në letër, sipas Le Monde, Marine Le Pen ka thënë se nuk do të udhëtojë për asnjë thirrje prej policisë apo gjykatës, deri në përfundimin e zgjedhjeve të përgjithshme më 11 dhe 18 qershor./bota.al