E ka thënë Darvini!

Nga intuita e natyralistit të famshëm anglez, lindi më e rëndësishmja e teorive të biologjisë

Filozofi Daniel Dennett e quajti “një ide e rrezikshme”. Është aq e thjeshtë, sa që ka patur edhe nga ata që kanë thënë: “Ç’budallallëk që nuk e kam menduar unë vetë”; por është kaq e fuqishme, sa bën të diskutohet edhe sot e kësaj dite.

Teoria e evolucionit për përzgjedhjen natyror, e zbuluar më shumë se 150 vjet më parë nga natyralisti anglez, Çarls Darvin në librin “Origjina e specieve”, është një arsyetim i gjatë që ndihmon të kuptohet, se si speciet e gjalla ndryshojnë me kalimin e kohës, të shtyra nga mekanizma pothuaj elementarë, por me pasoja tronditëse. E gjitha nisi nga disa vëzhgime të thjeshta, të cilat Darvini i bëri gjatë udhëtimit me anijen që e çoi, nga viti 1831 deri në vitin 1836, të vizitonte xhungla, arkipelagë, male e lëndina nga e gjithë bota. Disa nga speciet që Darvini pa ishin kaq të ndryshme nga ato angleze, dhe megjithatë kaq të ngjashme midis tyre, sa që e bënë të mendojë…