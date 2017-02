Disa fakte mbi hapësirën, që tregojnë se Universi është ende plot me surpriza

99% e materies është hapësirë boshe. Nëse do të hiqnim të gjithë hapësirën brenda atomeve tona, atëherë njerëzimin (7 miliardë njerëz) do ta nxinte edhe një kub sheqeri.

Nëse ju do të ishit alien që jeton 65 milionë vite dritë larg, dhe nëse do të shihnit tokën përmes një superteleskopi, me siguri do të ishit në gjendje të shihnit dinosaurët.