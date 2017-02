20 copëza urtësie të thellë, nga samurajët japonezë

Para se t’i thoni dikujt mendimin tuaj, konsideroni nëse do të jenë në gjendje për ta pranuar atë.

Njeriu duhet të korrigjojë gabimet e veta, sapo i bën. Nëse e bën këtë pa vonesë, të gjitha shkeljet do i falen shpejt.

Kur hasni dështime dhe vështirësi, është jetike që të vazhdoni të ecni përpara, me guxim dhe me gëzim.

Ai që nuk ka zotëruar trupin dhe mendjen e vet, që në krye të herës, nuk do e kapërcejë kurrë armikun.

Asgjë tjetër nuk ka me të vërtetë rëndësi, përveç qëllimit themelor që keni vënë në këtë moment të tanishëm të kohës. Jeta e një njeriu është, një seri momentesh të tashëm, të njëpasnjëshëm.

Nëse iluminoheni në një fushë të jetës, në këmbim do të gjeni iluminim edhe në tetë fusha të tjera.

Njeriu duhet të kalojë gjithë jetën e vet, duke mësuar me zell, sa më shumë që të mundet. Në këtë mënyrë do të bëhet një njeri më i zhvilluar dhe i realizohen, me çdo ditë që kalon. Objektivi i përsosmërisë totale nuk ka fund.