TRENI I NDARJES / SHBA i “tregon” vendin Serbisë

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reaguar lidhur me tensionin e krijuar mes Beogradit dhe Prishtinës për trenin ilegal serb.

SHBA përkrah lëvizjet institucionale të Kosovës, për dërgimin e forcave speciale policore në pikën kufitare në veri, që do të parandalojnë futjen e trenit serb.

Lajmin e ka bërë me dije zëdhënësja e Ambasadës së SHBA-së në Prishtinë, J. Michelle Schohn.

Ajo ka thënë për “Koha Ditore” se Kosova është një shtet sovran dhe duhet respektuar për menaxhimin e kufijve.

“SHBA-ja ka njohur Kosovën si shtet sovran dhe të pavarur që nga viti 2008 dhe ne e respektojmë të drejtën e Kosovës që të menaxhojë se kush dhe çfare kalon nëpër kufijtë e saj.

Na vjen mirë që mbrëmë nuk kishte konfrontime në kufi”, ka thënë Schohn.

Më tej ajo ka shtuar se SHBA-ja përkrah fuqishëm dialogun e zhvilluar në tryezën e Bashkimit Europian, duke e konsideruar si mënyrën më të mirë që marrdhëniet mes dy vendeve të përparojnë.

E pyetur lidhur me mundësinë e ndryshimit të kursit amerikan në raport me Kosovën, me ardhjen e Trumpit, zëdhënësja e Ambasadës amerikane në Prishtinë ka përmendur vazhdimësinë e politikës amerikane në Ballkan.

“Politika e SHBA-së lidhur me Ballkanin në dy dekadat e fundit ka qenë relativisht konsistente, pa marrë parasysh se cila parti ka qenë në Shtëpinë e Bardhë. Nuk kemi parë asnjë indikacion se kjo do të ndryshojë”, shprehet Schohn.