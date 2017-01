SHKENCA 2017 / Realiteti i zmadhuar do zëvendësojë atë virtual

Të paktën në aplikacione, do të ndodhë: kemi parë një ide të kësaj përmes Pokemon Go si dhe përmes HoloLens të Microsoftit. Gjithnjë e më shumë smartphone të rinj, si përshembull Phab 2 Pro i Lenovos, do të përdorin platformat e palikacioneve për realitetin e zmadhuar si Tango, e Google, që përfshijnë zona për të bërë shopping, të cilat bëjnë të mundur vizualizimin e mobiljeve në shtëpinë tënde. Dhe do të ketë shumë revista me realitet të zmadhuar në vitin 2017./bota.al