Pse priremi të këmbëngulim, edhe kur jemi në “shteg të gabuar”?

Nga se keni frikë? Ndonjëherë ne këmbëngulim të ecim në drejtimin e gabuar, vetëm sepse mundësitë e tjera na frikësojnë. Në realitet, ky është një gabim i përbashkët në shumë raporte ne çift. Ne mbetemi të lidhur me një person, pasi mendojmë se nuk do të gjejmë më dikë tjetër, dhe frikësohemi se do të mbetemi vetëm. Sigurisht, kjo nuk është një arsye e mirë për të kushtëzuar jetën tonë. Sigurohuni që vendimet tuaja të jenë shprehi e ëndrrave dhe shpresave, dhe jo e frikërave tuaja.