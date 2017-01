MIRESVINI NE TE ARDHMEN / Llampa që na prenoton taksinë

General Electric pritet të nxjerrë në 2017 një llampë me asistentin virtual Alexa të Amazon, të integruar brenda saj. Kontrollohet përmes komandave zanore dhe mund t’i kërkohet edhe parashikimi i motit, apo prenotimi i një taksie. Harman Kardon, prej pak kohësh në pronësi të Samsungut, mund të ndjekë të njëjtën rrugë me një pajisje që do të ketë të integruar Cortana-n e Microsoftit. Olly e University College në Londër njeh madje edhe anëtarët e familjes dhe përshtatet me personalitetin e tyre./bota.al