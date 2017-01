MIRESEVINI NE TE ARDHMEN / Dronët, tani kompjutera fluturues

Dronët nuk janë më një fenomen mediatik i fillimeve. Tregu është në duart e kinezes Dji, konferenca e saj pritet sot në ekspozitën e madhe të Las Vegasit dhe është përqëndruar në dronët për filmime. Kohët e fundit GoPro u përpoq, pa ia dalë mbanë, që të shkëpusë këtë gjysmë monopol. Tani do ta provojë edhe Xiaomi me Yi Erida. Mund të fluturojë për 40 minuta dhe ka një videokamerë ultrahd. Por më interesanti është XDynamics Evolve: një kontrollor me sistem operativ Android, ekran i dyfishtë dhe procesor 64Bit. Një kompjuter pra. / bota.al