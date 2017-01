Iluminati dhe misteret amerikane

Iluminatët kanë lënë shenja të ndryshme në botën tonë dhe “të përditshmen” tonë. Në 1 dollarin amerikan, gjendet fytyra e Xhorxh Uashingtonit (George Washington) së bashku me vulën e Thesarit amerikan, dhe në pjesën e pasme të dollarit, janë vulat e mëdha, njëra prej tyre, e titulluar “Novus Ordo Seclorum” që përkthehet “Rendi i Ri i Kohërave” ose “Rendi i Ri Botëror”.

Mendohet se në këtë dollar, nuk është fytyra e Xhorxh Uashingtonit, por fytyra e masonit që themeloi “Iluminatin e Bavarisë”, Adam Veishaupt, që mendohet se ngjante shumë me Presidentin e Amerikës, por gjithsesi, dihet se edhe presidenti i parë i Amerikës ishte gjithashtu mason.

Amerika dhe eventet e saj kanë qënë shpesh të mistershme. Skulptura e koduar e artistit Xhim Sanborn, e cila quhet “Kryptos” gjendet në hyrje të selisë së CIA-s në Virxhinia. Që të jetë ironia edhe më e madhe as CIA nuk ka arritur ta zbërthejë kodin e skulpturës së Xhimit. Skulptura, e cila është e koduar, përmban katër mbishkrime nga të cilat tri janë zgjidhur, ndërkaq i katërti akoma është mister.

Më pas vjen Wilfrid Voynich me prejardhje amerikane, me profesion bibliotekar, i cili ka gjetur librin misterioz të vitit 1913. Sipas tij ky libër e ka marrë emrin “Dorëshkrimi i Voynichit”. Libri misterioz i ilustruar me përmbajtje të panjohur është vepër gjithashtu e autorit të panjohur.

Përmbajtja e këtij libri është enigmë për historianët dhe kriptografët e tërë botës. Ekzistojnë teori që ky libër ka qenë fillimi i mjekësisë moderne, doracak i alkimistëve apo vepër e jashtëtokësorëve.

Një ndër misteret 2 mijë vjeçare, është “Vaanirai Kal”, një gur gjigant në Indi që ka sfiduar për një kohë mjaft të gjatë gravitetin. Guri i madh e sfidon gravitetin, i cili duket sikur çdo moment mund të rrokulliset poshtë. Madje, të gjitha përpjekjet për ta rrotulluar atë poshtë kanë dështuar.

Gjeologët thonë se është e pamundur që guri të ketë marrë këtë formë kaq jonormale nga natyra. Vendorët atje kanë një tjetër histori. Ata thonë se Zoti Krishna shpesh vidhte gjalpë nga kavanozi i nënës së tij, dhe ky gur i atribuohet masës së gjalpit që ai mori nga kavanozi. Të gjitha përpjekjet për ta lëvizur gurin misterioz kanë dështuar. Disa banorë atje thonë se është provuar me shtatë elefantë që të lëvizet ai, por që përpjekja ka dështuar.