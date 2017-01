8 mësime të thella që jeta jua ka mësuar

Kurrë mos harxhoni kohë duke urryer dikë. Në fund do të jeni vetëm ju që do të vuani.

Bëni paqe me të kaluarën, me qëllim që ajo të mos ju shkatërrojë të tashmen.

Puna juaj nuk do të kujdeset për ju kur jeni sëmurë. Të dashurit tuaj do ta bëjnë. Rrini në kontakt me ta. /bota.al