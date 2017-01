16 filmat fantastikë që vetëm intelektualët e vërtetë do t’i shijojnë

Gjatë viteve, qindra filma janë bërë kult në mesin e të dashuruarve pas kinemasë, të cilët janë në kërkim të subjekteve komplekse intelektuale dhe filozofike.

Bright Side ka përzgjedhur 16 filma të fundit të këtij lloji. Hidhini një sy, ndoshta mund të përfundoni duke i përfshirë në listën tuaj të filmave më të preferuar të kinemasë.

The Imitation Game

The Girl on the Train (2016)

Now You See Me (2013)

The Judge (2014 )

Prisoners (2013)

The Big Short

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Kingsman: The Secret Service

La Migliore Offerta

Mr. Holmes

En Man Som Heter Ove

American Hustle

Time Lapse

Limitless

Inferno

The Accountant