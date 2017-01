10 vjet më parë, mbërritja e iPhone

Steve Jobs në skenën e Macworld në San Francisco prezantoi të parin smartphone të realizuar nga Apple. Quhet iPhone. Komunikata e shtypit thoshte: “ Apple ka prezantuar sot iPhone, i cili kombinon, në një pajisje të vogël dhe të lehtë, tre produkte: një telefon celular revolucionar, një iPod me ekran të gjerë me kontroll me prekje, dhe një pajisje revolucionare komunikimi në Internet me email të nivelit të desktopit, lundrim në internet, funksionalitet kërkimi dhe harta. iPhone ofron një ndërfaqe përdoruesi tërësisht të re, bazuar në një ekran të madh me shumë prekje si dhe një program të ri (software) pionier, që u lejon përdoruesve të kontrollojnë iPhone duke përdorur gishtat e tyre”./bota.al