10 misteret natyrore më të çuditshme që habisin njerëzimin

Bota është e veshur me mistere, të cilat ndër shekuj kanë habitur njerëzimin. Ndonëse shkencëtarët kanë kaluar vite për të shpjeguar fenomenet e çuditshme, nuk kanë arritur që t’u japin zgjidhje. Sot ne do të ju flasim për 10 mistere të natyrës, që vazhdojnë të habisin njerëzimin.

1-Krateri Patomskiy

Në vitin 949 gjeologu rus Vadim Kolpakov zbuloi një formë të çuditshme gjeologjike në formën e një gypi në rajonin Irkutsk të Siberisë, të cilën e quajti foleja e shqiponjës.

Koni i madh, i quajtur Patomskiy për shkak të lumit që ndodhet aty pranë, ishte objekt i disa ekspeditave: shkencëtarët pretendojnë se është zhvilluar 350 vjet më parë dhe mund të jetë frut i një procesi gjeologjik, të shkaktuar ndoshta nga gazi që vjen nga baza e kraterit.

Origjina është shumë e diskutueshme: disa këmbëngulin se është frut i një impianti meteori, të tjerët flasin për një shpërthim nuklear, duke vënë në dukje se zona nuk është vullkanike dhe ka dyshime të tjera se mund të jetë krijuar nga alienët. Krateri Patomskiy është në analizë të vazhdueshme edhe për një fakt tjetër: koni vazhdon të ndryshojë formën e tij dhe pemët që ndodhen afër, rriten më shpejt se të tjerat.

2- Dritat Hessdalen



Një tjetër mister i pazgjidhur ka të bëjë me Harald Dale, një kryefamiljar i cili në vitin 1997 në Hessdalen të Norvegjisë, vuri re disa drita të çuditshme në qiell. Dritat kishin ngjyra të ndryshme. Disa persona e panë të njëjtin fenomen dhe dolën që të bënin fotografi. Dritat shkëlqenin me intensitete të ndryshme ngjyrash. Ende nuk ka një zgjidhje të këtij misteri: teoritë e ndryshme përfshijnë pluhurin e grimcave të djegshme, reflektime dhe UFO.

3- Rruga Bimini



Në vitin 1968 një grup zhytësish zbuluan në Bahamas nën rërën e bregut të Biminit një varg blloqesh të madhe prej guri, me formë të përkrye dhe të lëmuar që formonin një rrugë 1 km të gjatë. Disa shkencëtarë e përshkruajnë një gjë të tillë si një fenomen natyror, ndërsa të tjerët si fryt i mbetjeve antike të qytetërimit, ndoshta të përmbytur.

4- Zhurma e Taos Hum



Një nga misteret e natyrës më tërheqës është lëvizja apo zhurma e Taos. Lëvizje e Taos është një fenomen që në vitet ’70, u regjistrua në Nju Meksiko. Bëhet fjalë për një zhurmë e dëgjueshme për veshin e njeriut dhe është e ngjashme me atë të motorit. Duket si e largët. Burimi i zhurmës dhe natyra e saj mbetet mister.

5- Vijat Nazca



Vijat e Nazcas ndodhen në shkretëtirën e Nazcas në Peru. Misteri ende nuk është zgjidhur dhe se në lidhje me to ka disa teori, se si janë realizuar meqë janë të dukshme vetëm nga lart. Dyshohet se janë krijuar 2000 vjet më parë, kur nuk kishte mjete fluturuese. 13 linjat, formojnë më shumë se 800 harta që përfshijnë profilet e stilizuara të kafshëve të përbashkëta në fushë si: balenë, papagall, hardhuca e gjatë më shumë se 180 metra, merimanga e madhe, e të tjerë.

6- Përbindëshi i Loch Ness



Një nga misteret më të famshëm në botë. Në vitin 1933 Daily Express publikoi fotografinë e një përbindëshi në liqenin e Loch Ness në Skoci. U hodhën shumë teori mbi eksiztencën e përbindëshit. Nostalgjikët e misterit, besojnë se në liqen ka një përbindësh që i përket kohës prehistorike.

7-Pyka e aluminit të Aiud



Një objekt në formën e pykës u gjet pak kilometra nga Aiud i Rumanisë, në brigjet e lumit Mures në vitin 1973. Bëhet fjalë për një bllok aluminit, i njëjte me kokën e një çekiçi. Objekti i gjet pranë eshtrave të një mamuthi dhe për këtë u mendua se ai rreth 11 mijë vjet i vjetër. Por alumini u zbulua në vitin 1808. Analizat e shkencëtarëve janë të paqarta. Dashamirësit e UFO-ve, besojnë se pyka ka ardhur nga hapësira.

8- Pylli i Hoia Baciu



Ky pyll ndodhet në Transilvani, është bërë i famshëm për vampirët dhe për formën anormale të pemëve. Shumë njerëz kanë raportuar fenomene të pashpjegueshme të këtij pyll: dikush pretendon se i është me djegie të pashpjegueshme, një tjetër me humbjen e kujtesës, madje ka edhe nga ata që thjesht janë “mbytur” nga frika se kanë parë fantazmat. Pavarësisht kësaj, pylli është i bukur me pemët e tij anormale.

9-Stonehenge



Gurët pezull që janë pjesë e faqes së internetit neolitike, ndodhet në Amesbury të Wiltshire, Anglisë, rreth 13 km në veri-perëndim të Salisbury në Piana të Salisbury. Ata janë studiuar për njëkohë të gjatë dhe misteri është i lidhur me disa gurë të mëdhenj, në formë rrethi dhe ende nuk dihet se pse është ndërtuar kjo strukturë.

10- Këmbëmadhi



Këmbëmadhi, momo, pidone, Yeti; ka kaq shumë emra për këtë krijesë legjendare. Bëhet fjalë për një gorillë që ecën me dy këmbë. Thuhet se është parë në shume shtete, sidomos në Amerikë. Ekzistenca e saj mbetet ende një mister.