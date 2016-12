“Vrasësi” i Serbisë

Ajo çfarë e karakterizon qeverisjen e Kryeministrit serb Aleksandar Vuçiç janë gënjeshtrat dhe premtimet. Në mënyrë të vazhdueshme shpall se gjërat do të bëhen mirë, por realitetit mbetet i vështirë për serbët. Kohët e fundit, Vuçiç tha se këtë vit Serbia është midis 3 vendeve të para të Europës në termat e rritjes së GDP-së. megjithatë, Banka Botërore menjëherë e nxorri gafil. Sipas të dhënave të tyre, Serbia jo vetëm që nuk është midis 3 vendeve të para të Europës, por është e dyta nga fundi në rajon. Poshtë Serbisë është vetëm Maqedonia, ndërkohë që bile edhe Kosova ka një rritje më të madhe sesa Serbia. Statistikat flasin qartë: 1.8 milion (24.6%) e popullit serb jeton në rrezikun e varfërisë. Në varfëri absolute jetojnë 628000 qytetarë të Serbisë, që do të thotë se 9% e popullsisë serbe nuk ka para as sa për të ngrënë normalisht.

Gjithashtu, CIA ka paraqitur të dhëna rreth Serbisë dhe, fatkeqësisht …