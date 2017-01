Faqja Kryesore

Nga ERICH MCELROY Opinionist dhe komedian amerikan me banim në Britaninë e Madhe Për disa do të pritet me frikë, për të tjerë me gëzim, por nuk ka asnjë dyshim se bota nuk do të jetë njësoj, pas inaugurimit të Donad J. Trumpit, si president i Shteteve të Bashkuara të