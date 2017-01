Faqja Kryesore

Një studim i kohëve të fundit nga “The London School of Economic and Political Science”, ka zbuluar se pjesa dërrmuese e mjerimit të njeriut është e lidhur me marrëdhëniet e dështuara, sëmundjet mendore dhe shëndetin e dobët fizik, dhe jo nga problemet e lidhura me paratë. Studimi u emërtua Origjinën