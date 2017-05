Faqja Kryesore

Pas bisedimesh disamujore Greqia ra dakord me kreditorët ndërkombëtarë për një paketë prej rreth 3.6 miliardë eurosh. Greqia do të marrë kredi me interes 3.5 për qind, tha në televizionin grek (ERT) Ministri i Financave Euclid Tsakalotos. Edhe kreditorët e konfirmuan “marrëveshjen paraprake” me Greqinë. Kjo u njoftua nga Komisioni